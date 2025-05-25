中職／觸身球後⋯陳子豪向張肇元致歉 要跟魔鷹「鬼抓人」

味全龍隊昨晚以7：0擊敗台鋼雄鷹隊，除了先發投手徐若熙8局無失分演出外，陳子豪被觸身球打到的畫面最引起熱議，陳子豪想跟張肇元說聲抱歉，自己當下是「真的太痛了」有點煩躁，而魔鷹賽後喊聲也不會在意，準備好玩「鬼抓人」。

昨天兩隊前6局得分都掛零，7局下龍隊靠著郭天信二壘安打先馳得點，先發投手江承諺對李凱威投出保送後退場，接手的伍祐城對陳子豪投出的第2顆壞球打到大腿位置，連兩天挨觸身球的陳子豪忍不住朝投手方向念念有詞，而捕手張肇元上前安撫時，被陳子豪推開。

陳子豪今天表示，連兩天被砸是還好，但真的很痛，看到球速147公里又更痛，髒話都飆出來，「又要撐著表情，裝作沒怎樣」，繁複情緒中看到張肇元靠近，不自覺的將他推開。

「比較對不起肇元啦。」陳子豪說：「他是要保護投手，怕我衝過去才靠近，我真的沒有要過去，但要去一壘、又很痛不想被碰到，推了一下，對同經紀公司的他比較抱歉。」

而伍祐城賽後也透過同寢室室友江承諺與陳子豪道歉，陳子豪說：「我也知道他不是故意，但虧他說『你全力催耶』。」兩人在經典賽資格賽當過隊友，陳子豪沒有放在心上。

龍隊在該局接著靠朱育賢清壘安打追加3分，吉力吉撈．鞏冠又敲出兩分砲，引爆單局7分攻勢拿下勝利，賽後雄鷹洋砲魔鷹疑似不滿陳子豪推人動作，朝著龍隊方向大喊。

陳子豪認為，洋將都會有捍衛隊友的心態，魔鷹也是這樣個性，不會感覺不好，只不過隊友一直起哄「他在嗆你」，陳子豪又好氣又好笑地說：「我看他們是想看我被魔鷹揍，真的衝過來我也準備好了，就跟他玩鬼抓人，他腿比較長，我可能要用一些技巧。」

陳子豪目前以8次觸身球位居今年的「觸身球王」，也逼近生涯新高的14次（2021年），陳子豪認為，對方一定會攻擊內角，「不會給你好球打。」