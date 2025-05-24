中職／苦等2小時才裁定！魔神樂5局完封勝史上第6人 桃猿雨中勝悍將

今天在桃園棒球場的富邦悍將與樂天桃猿隊之戰，因雨延後比賽開打時間，然而打滿5局後剛好一波大雨來襲，球迷、球員苦等近2小時後，宣布比賽裁定，由猿隊以1：0勝出，魔神樂意外成為中職史上第6位、球團史第1位5局完封勝的投手。

原訂5點開打的比賽因為賽前雨勢轉弱，整理場地後改為5點45分開打，比賽過程中也斷斷續續有雨勢，然而5局打完後終場整理場地時，下起一波強降雨，緊急將帆布拉起但內野紅土已經積水。

等待過程中帆布反覆掀起，工作人員不斷整理場地仍無助延緩雨勢累積的水量，從晚上7點25分宣布暫停後，直到9點18分左右才宣告比賽裁定，宣告裁定後雨勢變得更大。

魔神樂今天被敲5支安打，雖然在5局上1出局後遇到滿壘危機，但他先喊暫停清理鞋底後，讓董子恩敲出雙殺化解危機，投完5局沒有失分，另有4次三振、1次四壞，防禦率下修到1.89，取得本季第4勝。

猿隊在3局下1出局後靠陳晨威、成晉敲安攻佔一、三壘，2出局後發動雙盜壘戰術，成功跑回第1分，也成為此戰勝負分水嶺。

魔神樂就靠這1分加上5局裁定，成為第6位5局完封勝投手，過去曾有2003年勇壯、2005崔勒、2006吳偲佑、2013年陽建福、2013林英傑達成過，魔神樂是樂天球團第一人，隊史包含前身則是繼LaNew熊隊吳偲佑後第二人。