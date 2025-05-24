影／徐若熙八局無失分 摘本季首勝

味全龍今晚在台北大巨蛋主場與台鋼雄鷹進行三連戰的第二場比賽，龍隊先發投手徐若熙主投八局，僅被敲出兩支安打，奪八次三振，無失分，拿下本季首勝及本季首度單場最有價值球員，也投出生涯最長局數，終場味全龍以7比0擊敗雄鷹。

龍隊打線在七局下大爆發，一口氣灌進七分。朱育賢繼昨晚的火燙手感，四打數敲出兩支安打，帶有三分打點。第五棒吉力吉撈．鞏冠在七局下擊出兩分全壘打，因打到全壘打牆的上緣，還站在二壘壘包等待裁判確認全壘打的判決。獲勝的味全龍對戰台鋼雄鷹取得三連勝。 龍隊吉力吉撈．鞏冠在七局下擊出兩分全壘打，站在二壘壘包等待裁判確認。記者侯永全／攝影 龍隊三壘跑者劉俊緯（右）七局下搶攻本壘得分。記者侯永全／攝影 龍隊吉力吉撈．鞏冠在七局下擊出兩分全壘打，開心與隊友擊掌。記者侯永全／攝影 拿下本季首勝及首度單場最有價值球員徐若熙，賽後面露笑容。記者侯永全／攝影 龍隊吉力吉撈．鞏冠在七局下擊出兩分全壘打。記者侯永全／攝影 龍隊朱育賢敲出兩支安打，帶有三分打點。記者侯永全／攝影