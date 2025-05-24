中職／把2球路從裝飾品變回武器 徐若熙本季最「慢」一戰成最好一戰

味全龍隊今天以7：0完封台鋼雄鷹隊，「龍之子」徐若熙以8局無失分好投拿下本季首勝，絕佳狀態來自變速球、曲球從裝飾品變回武器球，徐若熙透露：「這陣子有和葉總（總教練葉君璋）丟球，狀況慢慢找回來，把曲球、變速球找回來，不再是裝飾品。」

徐若熙此役以13上13下開局，第5局、一出局才被張肇元敲出首支安打，但雄鷹無力再延續攻勢，下一位上壘者又要等到第7局，才由首位打者曾子祐跑出內野安打，但徐若熙連抓3個出局數，雄鷹的攻勢絲毫起不到任何威脅。

徐若熙最終先發8局共用92球，僅被敲2支安打、無失分，送出8K。儘管球數仍有挑戰完封的空間，但葉總表示，讓他挑戰完封的想法只有閃過一下，後來還是決定按照原定計畫，也認為徐若熙仍在摸索100球、整場保持在好狀況的節奏。

葉君璋指出，徐若熙今年的曲球、變速球投起來狀況沒有那麼理想，但今天這兩個球路狀況都很好，「要說這是今年他最好的一場，的確是。」

談到這兩顆球路的狀況，徐若熙自嘲：「之前都丟不進去，只是個裝飾品。」他指出，當這兩顆球路派不上用場時，球路比較單調，「要對到打者3、4輪以上，打者就會比較好鎖定。」