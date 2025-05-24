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中職／吉力吉撈折射出兩分砲 葉總看他險死二壘前直言：為何不全力跑
味全龍隊今天以7：0完封台鋼雄鷹隊，吉力吉撈．鞏冠第七局炸裂兩分砲，這一支全壘打有意外插曲，打在牆上後反彈回到場內，未全力跑壘的吉力吉撈原本被判在二壘前出局，經挑戰後才確認為全壘打，龍隊教頭葉君璋賽後談到這一轟也說：「我只是覺得他幹嘛不跑快一點。」直言球迷會希望看到選手全力跑壘，這才是職業選手應有的態度。
此役戰局分水嶺出現在7局下，雄鷹先發投手江承諺遭劉基鴻敲安、保送劉俊緯，郭天信以二壘打攻下1分打點敲破僵局，劉俊緯再靠暴投跑回分數，江承諺保送李凱威後退場，伍祐城接手面對3人次都沒解決，先對陳子豪投出觸身球，滿壘局面被朱育賢敲出二壘打清壘，再被吉力吉撈．鞏冠炸裂兩分砲，龍隊攻下7分大局。
吉力吉撈．鞏冠跪姿掃出這支長打，展現超強怪力，這球直擊左外野全壘打上後彈回來，而吉力吉撈．鞏冠因沒有全速跑壘，原先在二壘前出局，但他認為是全壘打，龍隊也提出挑戰，經由重播檢視後認證打到後方欄杆後才反彈回來，畫面可見明顯的折射軌跡，改判全壘打後，本季第3轟、生涯第74轟出爐。
「一開始彈回來，我只是覺得他幹嘛不跑快一點。」葉君璋表示，後來也覺得可以看一下，因此和裁判反應，「好像有機會是全壘打，反正看了沒有就沒有，如果有，但沒做這件事，這樣就滿可惜。」但他也直言：「球迷應該也是希望看到打者全力跑壘，這是職業球員應該有的態度。」
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