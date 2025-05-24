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中職／黃韋盛4安助兄弟4連勝 獅隊「恐象」對戰一面倒
統一獅隊就是「恐象」，今天縱使有林岱安三分砲、林佳緯陽春砲加持，然而中信兄弟隊在6局上的4分大局逆轉比數，最終又以7：4擊敗獅隊取得4連勝、對戰3連勝，兄弟本季對獅隊7勝2敗。
獅隊先發投手飛力獅前5局壓制兄弟打線，僅在1局上失誤、安打被攻佔一、三壘，許基宏的滾地球推進丟掉1分，而獅隊也在4局下由林岱安開轟逆轉比數，林佳緯的本季第2轟拉開分差。
然而6局上飛力獅卻突然控球失準，三振許基宏後連投2個四壞保送，因而退場；劉軒荅接手後先被黃韋盛敲安形成滿壘，又對岳東華投出保送讓兄弟擠回1分，接著王政順代打敲出高飛犧牲打，又被岳政華敲出三壘安打再失2分，這4分有2分記在飛力獅帳上。
7局上兄弟又是3支安打、1次保送，打了7個人次攻下2分，黃韋盛本場第4支安打貢獻1分打點，單場安打數寫下生涯新高。
飛力獅今天投5.1局用104球是生涯新高，單場4次四壞也寫下新高，前面5場先發合計僅2次四壞，丟掉3分（2分責失）之後，防禦率從0.91上升到1.29，吞下首敗。
兄弟先發投手魏碩成4局失3分退場後，後面5位牛棚投手接力，1人1局，合計僅失1分，黃恩賜雖然在9局下2出局後出現滿壘危機，但有驚無險關門成功，收下個人第12次救援成功。
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