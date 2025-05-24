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中職／狂！沒限制的徐若熙飆8局好投 噴火龍大字爆炎燒盡雄鷹
味全龍隊「龍之子」徐若熙今天在台北大巨蛋脫去保護罩，以「完全體」迎戰台鋼雄鷹隊，先發8局僅被敲2安打、無失分，送出8次三振，龍隊靠7局下10人次的猛攻灌進7分大局，終場以7：0完封雄鷹，徐若熙拿下本季首勝。
徐若熙此役以13上13下開局，第5局、一出局才被張肇元敲出首支安打，但雄鷹無力再延續攻勢，下一位上壘者又要等到第7局，才由首位打者曾子祐跑出內野安打，但徐若熙連抓3個出局數，雄鷹的攻勢絲毫起不到任何威脅。
徐若熙最終先發8局共用92球，僅被敲2支安打、無失分，送出8K。
徐若熙單場最高球數、局數紀錄都來自他的前一場登板，5月10日面對樂天桃猿隊投6.2局、100球，當天賽後也讓總教練葉君璋表示，保護階段已過，接下來會讓徐若熙按照正常先發投手調度；「解禁」後的首場出賽，徐若熙局數突破自我，第9局未繼續登板，無緣挑戰球數也寫新高。
雄鷹由左投江承諺先發，前6局也讓龍隊分數掛蛋，與徐若熙好投相互抗衡，但第7局遭劉基鴻敲安、保送劉俊緯，郭天信以二壘打攻下1分打點敲破僵局，劉俊緯再靠暴投跑回分數，江承諺保送李凱威後退場，伍祐城接手面對3人次都沒解決，先對陳子豪投出觸身球，滿壘局面被朱育賢敲出二壘打清壘，再被吉力吉撈．鞏冠炸裂兩分砲，龍隊攻下7分大局。
江承諺先發6.2局共用101球，被敲6安打、失4分， 承擔敗投。
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