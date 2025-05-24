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影／南韓職棒LG雙子隊應援團到大巨蛋 為味全龍加油

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
味全龍隊迎戰台鋼雄鷹，今特別邀請南韓職棒LG雙子隊應援團為味全龍助陣，雙方啦啦隊合影。記者侯永全／攝影
味全龍隊迎戰台鋼雄鷹，今特別邀請南韓職棒LG雙子隊應援團為味全龍助陣，雙方啦啦隊合影。記者侯永全／攝影

味全龍隊DB小龍女主場秀主題日昨天起在台北大巨蛋登場，除有精采豐富的小龍女才藝表演之外，今特別邀請南韓職棒LG雙子隊應援團為味全龍助陣，賽前她們在記者會中表示，很榮幸能來台為味全龍加油， 希望台灣球迷能更加喜歡及愛護她們。

LG雙子隊派出的應援團，包括團長李侖承、啦啦隊長車榮玹、隊員元民柱、禹惠俊及桂裕眞，盼賽前及中場精采的表演能帶給球迷全新應援感受。她們在受訪時表示，對台灣的美食印象深刻，尤其喜歡小籠包、燒賣及珍奶等。她們也認為，台灣應援舞蹈比較活潑有變化，球迷也全力投入為球隊加油。

味全龍隊DB小龍女主場秀主題日，特別邀請南韓職棒LG雙子隊應援團為味全龍助陣。記者侯永全／攝影
味全龍隊DB小龍女主場秀主題日，特別邀請南韓職棒LG雙子隊應援團為味全龍助陣。記者侯永全／攝影

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