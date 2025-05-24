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中職／徐若熙投50場他蹲37場 蔣少宏還沒有蹲一場少一場的實感
味全龍隊「龍之子」徐若熙本季的登板，持續受到高度關注，外界認為他即將跨向旅外道路，與他搭配破7成場次的捕手蔣少宏，被問到有沒有「蹲一場少一場」的感覺，強調「平常心」、「專注當下」，他說自己對徐若熙一直都有很高期望，「希望他在這邊把目標先達成，接下來怎樣再說，我相信他自己也是這樣想。」
中職去年季後成功輸出古林睿煬，今年在日本職棒火腿隊的演出技驚四座，證明中職還是有養成好手、輸出更高一階職棒的能力，而下一位備受期待的選手正是徐若熙，場場出賽都吸引球探將目光鎖定他。
加上今天面對台鋼雄鷹隊在內，徐若熙正好在一軍出賽50場，而其中37場是與蔣少宏搭配。今天被問到是否有「蹲一場少一場」的感覺，蔣少宏表示：「還是會專注當下，還沒有特別會去想他何時會離開。」
蔣少宏回憶與徐若熙的搭檔，印象最深還是他的初登板，2021年3月17日面對中信兄弟隊先發3.2局，11個出局數都是三振，「投出去，對方揮空，那個印象很深刻。」他笑說，剛好最近手機滑一滑又看到這場的影片，因此印象更深。
蔣少宏說，自己對徐若熙的期望一直都很高，覺得他有能力挑戰更高舞台，比賽雖有狀況好、狀況不好的時候，也有不少高壓的比賽，但他在過程中都能冷靜應對每個打者，心態一直保持很好。
聊到徐若熙還能加強的地方，蔣少宏笑說：「可能再吃胖一點吧，我覺得他太瘦了，但不知道結實一點會不會影響協調。」至於球迷對他的續航力不足印象，蔣少宏說：「其實他續航力沒有不好，那是大家覺得，其實沒有。」
徐若熙一軍50場出賽搭檔捕手
蔣少宏 37場
吉力吉撈．鞏冠 8場
林辰勳 4場
全浩瑋 1場
《誰是NBA季後賽預測王》
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