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中職／LG雙子啦啦隊4女孩來台先吃鼎泰豐 點名最愛郭天信應援曲

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊這次主題日與南韓職棒LG雙子隊合作，由應援團長李侖承領軍4位「LG TWINS CHEERLEADER」女孩來台，由左至右依序為桂裕眞、車榮玹、李侖承、元民柱、禹惠俊。記者侯永全／攝影
味全龍隊這次主題日與南韓職棒LG雙子隊合作，由應援團長李侖承領軍4位「LG TWINS CHEERLEADER」女孩來台，由左至右依序為桂裕眞、車榮玹、李侖承、元民柱、禹惠俊。記者侯永全／攝影

味全龍隊本周末在台北大巨蛋作東，邀請南韓職LG雙子隊應援團來台助陣，隊長車榮玹期待為球迷帶來開場舞，禹慧俊聊到印象最深的龍隊應援曲，哼出郭天信的應援曲旋律，「這首是我學得最快的應援曲！」

龍隊這次主題日與LG雙子合作，由應援團長李侖承領軍4位「LG TWINS CHEERLEADER」女孩助陣，一同參與賽事應援。 記者侯永全／攝影
龍隊這次主題日與LG雙子合作，由應援團長李侖承領軍4位「LG TWINS CHEERLEADER」女孩助陣，一同參與賽事應援。 記者侯永全／攝影

LG雙子隊為南韓職棒歷史悠久的勁旅，近年戰績持續名列前茅，球迷數量廣大、忠誠度高，且十分熱烈參與應援，與味全龍同樣都是以紅色為主色系，也都是2023年冠軍球隊。此外，今年因Fubon Angels李珠珢同時也參與雙子隊應援，也吸引不少台灣球迷關注這支球隊。

龍隊這次主題日與LG雙子合作，由應援團長李侖承領軍4位「LG TWINS CHEERLEADER」女孩助陣，一同參與賽事應援，並精心準備了精采的開場與中場演出要帶給球迷。

龍隊這次主題日與LG雙子合作，由應援團長李侖承領軍4位「LG TWINS CHEERLEADER」女孩助陣，一同參與賽事應援。 記者侯永全／攝影
龍隊這次主題日與LG雙子合作，由應援團長李侖承領軍4位「LG TWINS CHEERLEADER」女孩助陣，一同參與賽事應援。 記者侯永全／攝影

一行人昨天已到台北大巨蛋觀戰，車榮玹表示，第一次來到台北大巨蛋，球場比想像中更大，球場也很乾淨，「還沒在場內跳過，很期待今天可以跳開場舞。」她也提到，很榮幸代表Twins來到台灣，希望未來還有機會交流，「Twins加油！味全加油！」

談到台韓應援文化差異，元民柱指出，「台灣應援更有活力、更有朝氣，比較積極的感覺，韓國是節奏比較快，台灣動作比較多，帶動粉絲一起跳的感覺。」禹惠俊點名印象最深的應援曲，當場哼出郭天信應援曲的旋律，「雖然不知道選手名字，但這首歌很有活力，讓人聽了很開心，這是我學的第一首、也是學得最快的一首應援曲。」

難得來到台灣，他們昨天也品嚐了鼎泰豐、珍珠奶茶等台灣美食，桂裕眞說自己本來就很喜歡燒賣一類的點心，在台灣吃到道地的口味，「蝦仁燒賣真的很好吃！珍奶也很好喝！」

味全龍隊這次主題日與南韓職棒LG雙子隊合作，由應援團長李侖承領軍4位「LG TWINS CHEERLEADER」女孩來台，由左至右依序為桂裕眞、車榮玹、李侖承、元民柱、禹惠俊。記者侯永全／攝影
味全龍隊這次主題日與南韓職棒LG雙子隊合作，由應援團長李侖承領軍4位「LG TWINS CHEERLEADER」女孩來台，由左至右依序為桂裕眞、車榮玹、李侖承、元民柱、禹惠俊。記者侯永全／攝影

韓職 味全龍 LG雙子

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