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中職／王維中球速掉感覺揮臂變慢找解方 葉總說是因傷史加老了
味全龍隊王維中本季每場先發之間間隔都在15天以上，今年上了球場明顯的感受是揮臂變慢，他認為不是年紀影響，「我覺得還好欸！不會差太多。」倒是總教練葉君璋點出，受傷過後加上身體老化，都會帶來影響，「不算多老，但訓練方式可能要再評估。」
王維中去年球季在一軍場上最快球速還有149公里，今年只剩144公里，他說今年身體上沒有不舒服、不健康，但還在找過去的揮臂感覺，「現在比較慢，自己也看得出來。」他對此持續在做調整，「也有和體能教練溝通，感覺神經傳導、全身反應變很慢。」
被問到揮臂是與何時感覺相比？王維中無厘頭回應：「小時候」，是因為老了嗎？他說應該還好。
葉君璋對此指出，「這有很多可能，可能受傷過後，會影響他好的記憶，身體老化也會，有些人年紀變大，可能重量就會做得更多防止老化，他可能忽略年紀也是一個挑戰，雖然不算多老，但訓練方式可能要再評估。」他認為，王維中的狀況是可以調整回來，但有時身體或頭腦會有排斥，產生恐懼，必須靠他的意志力去面對挑戰。
王維中明天將在台北大巨蛋面對台鋼雄鷹隊，這是他本季第4場登板，而每場之間間隔分別是16、15、18天。葉君璋表示，這樣的安排，真正用意是希望他每一場在一軍都是好的樣子，而非只是時間到了投一場比賽，「這是沒有意義的。」
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