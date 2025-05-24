中職／「剛好懂規則」 張政禹「買犯」躲過夾殺因上過兩堂課

張政禹昨天成功製造妨礙跑壘，在三壘、本壘之間的夾殺中生存跑回分數，他笑稱「買犯」，今天還原壘間追逐戰的心境，是因注意到台鋼雄鷹隊夾殺過程中聚集越來越多人，且幾乎都在自己的跑壘路徑上，也因一直都有妨礙跑壘的概念，當對手錯誤出現時知道該如何利用。

味全龍昨天以12：2打爆台鋼雄鷹隊，其中1分來自首局張政禹的創意演出，當時他在三壘離壘遭到夾殺，在三壘、本壘間折返跑，注意到前來增援的一壘手宋柏翰站在通往本壘的路徑上，張政禹碰到沒有持球的宋柏翰，裁判雖第一時間判決出局，但張政禹立刻指向防守者，示意對方妨礙跑壘，龍隊總教練葉君璋也上前抗議，四名裁判開會後改認定為妨礙跑壘，張政禹得分算，成為龍隊在該局的第5分。

張政禹今天得知媒體要詢問這次跑壘，就先笑答是「買犯」，他表示：「我是覺得昨天被夾太多次，導致那邊變很多人，越多人出錯機率越高。」

張政禹製造妨礙跑壘，成功在夾殺中跑回分數。圖／味全龍隊提供

他指出，最早在張肇元追過去時就在想碰到他，「因為他就在我的跑壘路徑上、離我太近了，如果我碰到他，其實就可以構成妨礙跑壘。」他的目光一直注意著持球者，最後在一個轉身時看到宋柏翰就在自己身旁，因此成為最終「買犯」對象。

「不能說我們很髒，也不能說很聰明，也不能說會玩球，只是剛好懂這個規則。」張政禹說，「一直有妨礙跑壘的概念，因為鄭宗哲在冬盟做過，我們也被用過一次。」去年面對樂天桃猿隊時，劉基鴻就曾成為苦主；鄭宗哲則在去年11月30日冬盟賽事中遇到夾殺時，最終回身碰撞未持球者，靠妨礙跑壘續命。

張政禹指出，平常練習時會以跑者角度，思考夾殺過程中，對手可能會犯什麼錯，昨天的狀況雖與預想不同，但看到滿滿雄鷹聚集，傳球後並未繞開，他坦言：「我真的一直在找人『買犯』，其實很多人都在我的路徑上。」