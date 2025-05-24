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日職／火腿8人輪值令人羨慕 新庄剛志點出對牛棚影響

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
火腿擁有豪華8人輪值，金村尚真昨天剛投出完封勝後就得立刻抹消登入換其他人。 截圖自日本火腿鬥士粉絲團
火腿擁有豪華8人輪值，金村尚真昨天剛投出完封勝後就得立刻抹消登入換其他人。 截圖自日本火腿鬥士粉絲團

一般球隊有5位好的先發投手已經是奢侈，日本職棒火腿隊已經是豪奢等級，每個人都投很好的狀態下，不得不採取「8人輪值」，就連昨天剛投出完封勝的金村尚真，新庄剛志也要說聲抱歉「又要抹消了啊…」。

火腿目前的8人先發輪值中，由伊藤大海、金村尚真、北山亘基、山崎福也、加藤貴之、古林睿煬、達孝太和細野晴希組成，當中只有王牌投手伊藤大海是固定投1休6登板，其餘投手休息天數都在7天以上。

金村尚真昨天更是在休息13天的情況下再登板，對樂天金鷲隊以104球投出9局完封勝，收下本季第4勝，這4場勝投都是完投勝，金村尚真表示，休息的這段時間對自己是很好的調整期「我能加強重量訓練、嘗試不同投球方式」。

監督新庄剛志指出，現在的投手調度都是交由投手教練負責，自己雖然沒當過投手，但應該不會想要休息10天才上場「要是我啊，可能中5日就想上場」，其中難以拿捏之處，新庄也認為是投手教練有好好安排，所以大家才都能有好表現。

火腿先發有多猛？包含古林睿煬在內，5月還沒結束前已經有5人達成完投，其中金村尚真3次完封，山崎福也、古林睿煬各1次完封，全隊10次完投是日職12隊最多，中央聯盟合計出現11次，太平洋聯盟扣掉火腿剩下8次。

前天古林睿煬先發的比賽火腿打到延長賽11局才結束，昨天金村完投讓牛棚好好休息，新庄剛志這也能帶起良性循環「希望中繼投手們會因為太久沒上場而躍躍欲試」。

火腿 新庄剛志 古林睿煬

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