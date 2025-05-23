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中職／14場0安→單場4安 李勛傑領完MVP領阿公愛的巴頭

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
李勛傑。圖／樂天桃猿隊提供
李勛傑。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天以10：5擊敗富邦悍將隊，李勛傑單場4安打、3打點，生涯首次猛打賞、生涯首支長打、生涯首座單場MVP，都在今天入手。今天賽後領完MVP，總教練古久保健二特地走出休息室等待他、朝頭上巴一下，李勛傑透露，首局失誤後，其實自己很自責，但「阿公」告訴他不要再想，不准繼續垂頭喪氣，後續就是4安打演出。

悍將此役兩度握有優勢，包括首局因一壘手李勛傑失誤，讓池恩齊站上二壘，戴培峰補上安打助悍將先馳得點。李勛傑在這記失誤之後不受影響，敲出4安打、5打席都上壘，包括第8局的二壘打一棒掃回2分，猿隊擴大為9：5領先，也是擊潰悍將的一棒。

李勛傑去年在一軍場上敲出7安都是一壘打，本季至今天賽前出賽14場，合計16打席、13打數尚未出現安打，今天一口氣敲出4安打，且解鎖生涯首支長打。

古久保健二指出，李勛傑前面安打難產，是因打擊節奏沒對上，昨天和今天練習時都有針對這部分加強，今天考慮力亞士對右打被打擊率較高，因此排他上去，也看得出來今天他真的很努力。

今天大爆發4安打，李勛傑表示，應該是想法上的差別，下去二軍一趟後再回來，做了滿多練習、心理上也比較成熟，今天在第一支安打出爐後，「壓力有比較釋放。」

談到首局的失誤，李勛傑坦言：「對我來說，那球不應該失誤，自己當下滿自責，換局時阿公有跟我說，失誤就失誤，不要再去想、不要低頭喪氣。」賽後領完MVP下來，古久保健二已經在走道等他，被問到為何被「阿公」巴頭，李勛傑笑著證實，就是因為那記失誤。

樂天桃猿 古久保健二

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