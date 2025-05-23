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中職／恩師劉明光見證大巨蛋首轟 朱育賢：希望他常來

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
龍隊朱育賢四打數擊出含三分砲在內的三支安打。記者侯永全／攝影
龍隊朱育賢四打數擊出含三分砲在內的三支安打。記者侯永全／攝影

朱育賢加盟味全龍隊後在4月5日敲出首轟也是生涯第1000支安打，但第二轟直到今天才誕生，也是生涯在台北大巨蛋的首轟，幫助龍隊以12：2大勝台鋼雄鷹隊，更是在恩師劉明光見證之下，朱育賢笑說：「希望他常常來。」

劉明光過去長期在榮工體系擔任教練，曾指導過王建民、陳金鋒、郭李建夫等名將，也是龍隊總教練葉君璋的老師；劉明光近年擔任重慶國中青少棒隊總教練，也帶出朱育賢、張奕等好手，日前退休後回到家鄉，今天帶領花蓮四維高中來大巨蛋看球。

朱育賢得知恩師來看球也有些驚訝，但很開心能在他面前開轟，「國中時期他幫助我很多，他人小小一隻但示範給我們看，身材不高大也能打很遠，對我們很有幫助，打棒球到現在這邊，受到很多教練的幫助。」

對於兩轟相隔有段時間，朱育賢也說，每年的狀況都會不同，能夠敲全壘打固然是很好的結果，但透過打擊串連也能幫助球隊，「未必一定要全壘打，有機會就要把握。」

今天龍隊前3局就攻下11分，朱育賢也表示，今天球隊整體攻勢很流暢，能夠一棒接著一棒，推進、前進壘包，自己也期待能夠保持手感，繼續幫助球隊輸出，「現在戰況接近，也是球隊成長的動力，能夠從失敗中找經驗，不要讓投手覺得好丟，每一棒都要很難纏。」

總教練葉君璋也說，今天球隊的攻勢是今年前幾順暢的比賽，「雖然不可能這樣保持下去，還是要持續朝這個目標前進。」

葉君璋 朱育賢

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