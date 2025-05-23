中職／龍隊先發投手龍聖7局好投 龍12比2打趴雄鷹
味全龍今晚在台北大巨蛋主場與台鋼雄鷹進行三連戰的首場比賽，龍隊先發投手龍聖主投七局僅被敲出四支安打，送出四次三振，失一分，本季第二度獲選單場最有價值球員，也刷新個人生涯最高投球局數，終場助龍隊以12比2擊敗雄鷹。
龍隊第二棒李凱威四打數分別擊出一支二壘安打在內的四支安打，帶有兩分打點，以及得兩分。第四棒朱育賢四打數也擊出含三分砲在內的三支安打，味全龍打線單場總計擊出十六支安打，追平團隊本季最高紀錄。
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