中職／龍聖自揭雪天屬性 大巨蛋好投而對熱浪苦手

味全龍隊今天在台北大巨蛋以12：2大勝台鋼雄鷹隊，先發投手龍聖甩開前一場5局掉5分，繳出7局失1分好投，他坦言氣候對自己確實有影響，來自美國克里夫蘭的他更習慣在雪中投球，如今要適應台灣炎熱的氣溫。

龍聖前一場在新莊棒球場登板，被富邦悍將隊痛擊吞下首敗，今天回到室內在冷氣吹拂下有好表現，總教練葉君璋就說：「他的表現有恢復水準，我想天氣對他影響滿大，上一場看起來投得不太舒服，未來在室外球場登板要再觀察，今天控球、一切都很到位。」

「炎熱的天氣確實需要適應。」龍聖也這麼認為，但也點出自己前一場有嘗試一些新東西，加上天氣熱的影響，造成效果不好而被打，今天在大巨蛋投起來，「當然是舒服的。」

龍聖指出，雖然還沒感受到台灣最炎熱的狀況，但隊上有經驗的伍鐸等投手都會提醒自己，自己是來自氣候完全相反的地方，在家鄉更常遇到下雪場景，「對我來說，雪天投球還比較簡單。」

今天也是龍聖在初登板奪勝後再次拿下勝投，他表示，自己無法掌握勝投，只能持續投出好球、減少失分，專注在不要讓對手輕易上壘，回到基本去做。