快訊

彰化伸港一片漆黑！5千多戶大停電、紅綠燈也失靈 台電搶修曝原因

美股早盤／川普揚言對蘋果、歐盟加徵關稅 道瓊一度跌近500點

川普放話加稅！美股電子盤、台指期夜盤同步跳水

中職／龍聖自揭雪天屬性 大巨蛋好投而對熱浪苦手

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊先發投手龍聖。記者侯永全／攝影
味全龍隊先發投手龍聖。記者侯永全／攝影

味全龍隊今天在台北大巨蛋以12：2大勝台鋼雄鷹隊，先發投手龍聖甩開前一場5局掉5分，繳出7局失1分好投，他坦言氣候對自己確實有影響，來自美國克里夫蘭的他更習慣在雪中投球，如今要適應台灣炎熱的氣溫。

龍聖前一場在新莊棒球場登板，被富邦悍將隊痛擊吞下首敗，今天回到室內在冷氣吹拂下有好表現，總教練葉君璋就說：「他的表現有恢復水準，我想天氣對他影響滿大，上一場看起來投得不太舒服，未來在室外球場登板要再觀察，今天控球、一切都很到位。」

「炎熱的天氣確實需要適應。」龍聖也這麼認為，但也點出自己前一場有嘗試一些新東西，加上天氣熱的影響，造成效果不好而被打，今天在大巨蛋投起來，「當然是舒服的。」

龍聖指出，雖然還沒感受到台灣最炎熱的狀況，但隊上有經驗的伍鐸等投手都會提醒自己，自己是來自氣候完全相反的地方，在家鄉更常遇到下雪場景，「對我來說，雪天投球還比較簡單。」

今天也是龍聖在初登板奪勝後再次拿下勝投，他表示，自己無法掌握勝投，只能持續投出好球、減少失分，專注在不要讓對手輕易上壘，回到基本去做。

富邦悍將 味全龍 台鋼雄鷹

延伸閱讀

日職／火腿鬥士隊孫易磊初登板有大將之風 好兄弟劉俊緯開心

中職／台鋼雄鷹左投曾奕翔轉換定位後援 生涯首升一軍

中職／台鋼雄鷹黃子豪享受一軍投球張力 横田久則看到細膩特質

中職／五局結束 龍12：1電爆雄鷹

相關新聞

中職／就是打不贏桃猿 悍將狂吞跨季對戰10連敗

賽前處於3連敗的樂天桃猿隊，今天拿富邦悍將隊開刀，7局下成為戰局分水嶺，猿隊靠3支安打及2次四死球保送攻下2分，終場以1...

中職／龍隊張政禹「買犯」成功 靠妨礙跑壘把夾殺變得分

愛看籃球的味全龍隊張政禹今天「買犯」成功，從三壘跑往本壘的途中雖然遭到台鋼雄鷹隊夾殺，但衝撞到未持球的防守者，創造妨礙跑...

中職／張奕3局前後落差大降二軍 鋒總點出待調整課題

富邦悍將隊張奕擔任先發投來跌跌撞撞，總教練陳金鋒賽前受訪時指出，他在前3局和第4局以後的表現有落差，是否調離先發輪值，目...

中職／孫易磊高中就很有魅力 桃猿教頭看新庄超勇調度：信任選手

「台灣至寶」孫易磊昨天演出日職一軍初登板，在3：3平手之際後援2局無失分，讓火腿隊監督新庄剛志看了眉開眼笑，樂天桃猿隊教...

日職／摯友孫易磊日本發光 劉俊緯談「強心臟」從小就有

看到孫易磊站在日職舞台發光發熱，味全龍隊內野手劉俊緯為這位從小到大的好兄弟感到高興，孫易磊的強心臟獲得認證，劉俊緯認為初...

中職／走過關節唇損傷重返一軍 王尉永哽咽感謝老婆一句話讓他轉念

富邦悍將隊投手王尉永克服肩膀關節唇二級撕裂，今天回歸一軍戰場，復健過程中曾沮喪、消極到不想打球，最大的力量來源是他的太太...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。