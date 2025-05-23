中職／就是打不贏桃猿 悍將狂吞跨季對戰10連敗

賽前處於3連敗的樂天桃猿隊，今天拿富邦悍將隊開刀，7局下成為戰局分水嶺，猿隊靠3支安打及2次四死球保送攻下2分，終場以10：5贏球。悍將輸球後，本季對戰猿隊打了6場尚未開胡，已推進跨季對戰10連敗。

猿隊由黃子鵬先發，投5.2局被敲7安打、失4分（責失1分），悍將首局池恩齊靠一壘手李勛傑失誤站上二壘，戴培峰安打先馳得點；黃子鵬第4局又遇亂流，首位打者范國宸敲二壘打，董子恩也靠二壘手林子偉失誤上壘，張洺瑀安打先送回超前分，林澤彬兩出局後補上安打挹注2分打點。

悍將洋投力亞士先發4.2局被敲10安打，同樣丟掉4分，2局下林子偉三壘打、李勛傑一壘打串連得到分數，第5局在悍將4：1領先情況下，被林政華、陳晨威相繼敲安，林智平纏鬥13球選到保送，林泓育補上安打送回2分，張閔勛敲安再掃回1分。

力亞士最終未能完成5局投球，熬過肩傷回歸一軍的王尉永接手滿壘局面，僅用1球讓馬傑森擊出二壘方向飛球出局。

4：4平手局面進入牛棚決勝，李吳永勤把關6局下，首位打者林政華就敲三壘打，悍將在1出局後再度啟動換投，成晉面對賴智垣以高飛犧牲打送回猿隊的超前分；呂詠臻7局上也失守，遭戴培峰敲出陽春砲，再度形成5：5。

林栚呈7局下一出局後被張閔勛、林子偉、李勛傑連敲3安打，包括李勛傑挑戰中外野，周佳樂的判斷出現瑕疵，讓有機會接殺的球形成安打，後續陳佳樂代打選到保送擠回分數，張瑞麟接手也面對林政華出現觸身球掉分，悍將無力再挽回頹勢。

李勛傑賽前16打席、13打數尚未出現本季首安，今天一口氣敲出4安打，第8局的二壘打一棒掃回2分，生涯首支長打幫助猿隊擴大為9：5領先，他也首度獲選為單場MVP。