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中職／前3局攻11分龍隊新生後最猛一役 緊追龍頭獅

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
龍隊朱育賢二局下轟三分跑。記者侯永全／攝影
龍隊朱育賢二局下轟三分跑。記者侯永全／攝影

味全龍隊今天前3局就狂轟猛攻，打下11分是「新生龍」的新紀錄，加上先發投手龍聖Ｘ局失1分的好投，最終就以12：2在台北大巨蛋擊敗台鋼雄鷹隊，拉近與龍頭統一獅隊的勝差。

龍隊在1局下1出局後連續5支安打攻下3分，其中李凱威、陳子豪、郭嚴文的安打都是二壘長打，吉力吉撈．鞏冠敲安後衝二壘出局，而張政禹則是靠失誤上壘，三壘上的郭嚴文也跑回第4分。

張政禹上壘後，蔣少宏敲出安打接著發動盜壘，雄鷹先發投手吉田一將轉身想牽制但球沒投出，看到張政禹已經離開三壘就轉傳捕手，開啟本壘、三壘間夾殺，張政禹在被觸殺前伸手撥了一下擋在身前卻未持球的一壘手宋柏翰，「買犯」成功變成妨礙跑壘，為龍隊追加第5分。

雄鷹雖然在2局上追回1分，但2局下朱育賢的三分砲又拉開分差，3局下吉田一將退場換上陳宇宏也無法止血，龍隊又攻下3分。

前3局就拿下11分是龍隊重返中職後的前3局得分新高，原本紀錄是去年6月7日在台南棒球場對統一獅隊3局攻下10分，而隊史前3局得10分以上是第6次，最高紀錄1994年3月28日對俊國熊拿下15分。

龍聖獲得大量援護後也投得越來越順，2局上被敲3支安打掉分後，第4局開始連抓12個出局數，僅用90球投完7局，被敲4支安打掉1分，另有5次三振沒有保送，甩脫前2場合計10.1局丟掉8分的低潮。

龍隊先發投手龍聖。記者侯永全／攝影
龍隊先發投手龍聖。記者侯永全／攝影

統一獅 張政禹

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