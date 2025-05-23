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中職／台鋼雄鷹黃子豪享受一軍投球張力 横田久則看到細膩特質

中央社／ 台北23日電
台鋼雄鷹投手黃子豪。圖／中職提供
台鋼雄鷹投手黃子豪。圖／中職提供

中職台鋼雄鷹投手黃子豪一軍出賽持續修正，明白控球和對決球位置很重要，也開始享受一軍投球張力；投手教練横田久則點出黃子豪特質，個性細膩，能從失敗中學習。

雄鷹隊20歲投手黃子豪是球隊積極培養的先發投手戰力，本季升上一軍，今天賽前兩場比賽都是中繼登板，14日生涯一軍初登板，投1.1局失2分責失分、無關勝敗。

黃子豪18日與統一7-ELEVEn獅隊比賽，在4局平手、2人出局滿壘危機登板，穩守不失分，5局續投失分，6局投出3上3下，總計投2.1局失掉2分（1分責失分）、承擔敗投。

雄鷹隊投手統籌教練横田久則表示，讓黃子豪上到一軍全面觀察，也希望讓他熟悉一軍節奏，第2場出賽挑滿壘局面，也想觀察面對那種局面，黃子豪的投球狀況；整體而言，首場出賽球路偏高，第2場出賽有修正、把球路壓低。

横田久則不僅一次提到，黃子豪是先發投手類型，但問起是觀察到什麼樣的特質，他點出，從黃子豪具備的球種和個性評估後的結論，認為黃子豪個性細膩、能從失敗中學習。

黃子豪回憶，生涯初登板確實蠻緊張的，情緒有點太亢奮，但第2場面對滿壘危機登板，唯一的想法就是先把危機解決，續投失分雖然守備有出現失誤，但沒有受到影響，主要是失投球偏多；最後一局投出3上3下，那局的感覺很不錯，很有信心地對決打者、也開始享受一軍登板投球。

黃子豪透露，首場出賽退場後，總教練洪一中有提醒控球的重要性，與打者的對決球位置可以更好；而在每場比賽前的情蒐會議，也都會和教練、隊友討論對戰策略和想法，希望在場上能放大優點。

黃子豪本季二軍多是先發出賽，上到一軍中繼定位，他表示，定位改變不會有太大影響，横田久則安排的熱身時間很充足，準備上沒有太大的問題。

統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹

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