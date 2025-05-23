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中職／張政禹「買犯」成功 靠妨礙跑壘把夾殺變得分

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊張政禹跑壘時遭到夾殺，但靠著妨礙跑壘得分。圖／擷取自CPBL TV
味全龍隊張政禹跑壘時遭到夾殺，但靠著妨礙跑壘得分。圖／擷取自CPBL TV

愛看籃球的味全龍隊張政禹今天「買犯」成功，從三壘跑往本壘的途中雖然遭到台鋼雄鷹隊夾殺，但衝撞到未持球的防守者，創造妨礙跑壘，結果為龍隊跑回神奇一分。

龍隊今天在1局下就攻下5分，其中張政禹先是靠著投手暴傳上一壘，隨後更因蔣少宏安打推進上三壘，接著劉俊緯打擊時，蔣少宏發動盜壘，投手吉田一將轉身要牽制但球沒投出，反而看到張政禹已經離開三壘要往本壘跑。

吉田趕緊將球傳給捕手，開始進行夾殺，張政禹在三壘、本壘間數度來回奔行，一壘手宋柏翰站在通往本壘的路徑上想要支援接球，不料張政禹一路奔行，在本壘前撞到沒有持球的宋柏翰同時也被觸殺。

裁判第一時間判決出局，但張政禹立刻指向防守者，示意對方妨礙跑壘，龍隊總教練葉君璋也上前抗議，四名裁判開會後改認定為妨礙跑壘，張政禹得分進算，成為龍隊此局第5分。

味全龍隊張政禹跑壘時遭到夾殺，但靠著妨礙跑壘得分。圖／擷取自CPBL TV
味全龍隊張政禹跑壘時遭到夾殺，但靠著妨礙跑壘得分。圖／擷取自CPBL TV

蔣少宏 張政禹 台鋼雄鷹

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