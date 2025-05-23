日職／火腿鬥士隊孫易磊初登板有大將之風 好兄弟劉俊緯開心

中職味全龍隊野手劉俊緯看好兄弟孫易磊完成日職一軍初登板直言開心，相識10多年稱讚孫易磊有大將之風，昨天平手局面能獲得初登板機會代表有實力、相信會讓孫易磊更有信心。

日職北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊昨天轉正式球員馬上獲得一軍登板機會，在與福岡軟銀隊比賽9局平手局面登板，延長賽10局續投，生涯一軍初登板，中繼投2局無失分，最快球速152公里，拿下中繼成功，總教練新庄剛志稱讚「膽識很好。」

龍隊野手劉俊緯從國小就認識孫易磊，兩人在少棒、青棒階段都是隊友，劉俊緯今天賽前受訪表示，昨天在巴士上跟同為穀保家商畢業的龍隊友林辰勳一起看孫易磊完成一軍初登板，很替他開心。

劉俊緯表示，孫易磊高中前兩年是投手、打擊兩邊跑，高三過後專注投手，一路走來孫易磊心態進步很多，昨天看孫易磊登板很有大將之風，以前可能遇到危機會有點慌亂，但現在不管面對什麼場面都能穩定冷靜的面對。

劉俊緯分享，昨天孫易磊9局投完後，有看到新庄剛志跟孫易磊講話，當時就跟林辰勳開玩笑說，「教練應該是叫他再投一局」，沒想到成真，也提到孫易磊一定是實力受到肯定才能站上那個舞台，生涯初登板就是這麼緊張的局面，相信這場比賽也會是重要的轉捩點，讓孫易磊更增添信心。

劉俊緯透露，在開始打棒球前其實兩人就同校，在運動會上遇過，升上小學三年級本來分在同班，但孫易磊轉學到東園打棒球，他也在小學四年級跟著轉到東園打球，國中雖然沒有同隊，但在國家隊中也會遇到、相處時間算多，高中再度成為隊友，「看到認識10幾年的好兄弟在日職舞台發光，很開心。」