中職／新人王遇小低潮 曾子祐靠球棒打破負面思維

台鋼雄鷹隊2022年狀元、2024年新人王曾子祐今年遇到低潮，4月下旬開始14場比賽僅敲出6支安打，但最近連5場敲安又見提升，曾子祐坦言前面因為想要加快揮棒適得其反，就連休息時腦中都放不下這件事，在教練的幫助下才走出低潮。

曾子祐今年開季一度將打擊率拉抬到3成以上，然而那一波低潮後掉到2成24，「一開始是感覺揮棒速度變慢。」曾子祐如今回顧當時低潮，起因是想要增加揮棒速度，卻有不好結果，連帶打擊動作也沒做好，陷入負面循環。

後來教練發現曾子祐的動作問題，每天盯著協助調整，才慢慢找回接近一開始的手感，最近5戰8支安打，打擊率回升到2成56，曾子祐說：「很謝謝教練，一直幫我調整。」

這段時間，曾子祐心理上也曾受影響，「一開始告訴自己不能陷入低潮，要保持正面心情，但隨著時間變長，會開始質疑自己」。

就連休息、睡覺時都會一直想到打擊的事情，沒辦法把情緒放掉，好在隊友、教練幫助下，讓他有空間自在調整，用好的打擊成績解除壓力，但他認為還沒有到最好狀態，「有比較好，但還在調整中」。

去年幾乎整年都在一軍先發陣容，曾子祐繳出2成70打擊率、123支安打的成果，想要變得更好是人之常情，曾子祐也有這樣的念頭，但不會因此影響自己，「大家都想好還要更好，但表現未必是自己想像的，怎麼調整到好也是要學習的地方」。