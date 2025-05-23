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中職／曾仁和連環傷病自嘲沒拜拜 波賽樂「I love 土虱」湊熱鬧

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊投手曾仁和今天出現在桃園棒球場，有機會在下周回歸一軍。 聯合報系資料照
樂天桃猿隊投手曾仁和今天出現在桃園棒球場，有機會在下周回歸一軍。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊投手曾仁和今天出現在桃園棒球場，有機會在下周回歸一軍，今天受訪時洋投波賽樂也在一旁化身記者，曾仁和笑曝兩人有趣互動，波賽樂得知他的綽號是「catfish」後，第一反應是「那你一定很臭」。

曾仁和受到傷勢困擾，前一場一軍出賽已是去年5月14日，近期在二軍恢復出賽，單場已可投到100球以上，今天已隨隊出現在桃園棒球場。

曾仁和還原受傷經歷，一開始是手肘尺神經發炎，會有手麻的狀況，當時打震波、PRP治療，已經都好得差不多了，今年又在準備投入官辦熱身賽前傷到背部，是在重訓完隔天發現不舒服，球隊給予他充裕的時間去復健，準備好了再歸隊。

曾仁和傷病史不斷，他苦笑說：「沒有拜拜吧！運氣比較不好，可能對自己身體也沒有太了解自己需要什麼、哪些地方不足。」他說目前已經完全健康，雖然尚未接獲通知會投哪場比賽，但預期應是下周。

有趣的是，曾仁和受訪期間，波賽樂跟著記者圍圈圈在他身邊，突如其來告白「I love 土虱」，讓曾仁和忍不住吐槽：「你要幫我回答嗎？」波賽樂說：「我是要來提問。」被問到為何與波賽樂感情好，曾仁和表示，兩人在二軍時就滿好，自己也常和老外玩在一起。

至於為何波賽樂會唸「土虱（台語）」，曾仁和笑說：「我教他的，他問我為什麼叫土虱，我說因為我小時候都在滑壘，他就說那你吃起來一定很臭，土虱都吃垃圾。」

樂天桃猿 棒球 曾仁和

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