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日職／摯友孫易磊日本發光 劉俊緯談「強心臟」從小就有

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊內野手劉俊緯。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊內野手劉俊緯。記者蘇志畬／攝影

看到孫易磊站在日職舞台發光發熱，味全龍隊內野手劉俊緯為這位從小到大的好兄弟感到高興，孫易磊的強心臟獲得認證，劉俊緯認為初登板心情上多少會緊張，但對於常在國際賽爭戰的孫易磊來說「他應該習慣了」。

劉俊緯與孫易磊最初一起就讀台北市的福星國小，不同般的兩人因為運動會跑步互有勝負而相識，升上三年級時原本分到同班，但劉俊緯沒看到孫易磊人影，後來才知道孫易磊為了打棒球轉學到東園國小，四年級後劉俊緯也因為棒球來到東園。

國中雖然不同校，但兩人又一起加入穀保家商當了三年隊友，畢業後孫易磊挑戰日職加入火腿隊，而劉俊緯則是在2023年選秀會加入味全龍，並在去年升上一軍，孫易磊則是在昨天迎接日職一軍初登板。

昨天在球隊移動的巴士上，劉俊緯看到新庄剛志賽前要讓孫易磊第9局登板的宣言，趕緊找了也是穀保畢業的林辰勳一起看比賽，看到孫易磊真的在第9局上場，劉俊緯說：「又是平手這種緊張局面，這是教練對他的肯定，投完這次應該會滿有信心的。」

日本職棒火腿鬥士隊台灣投手孫易磊初登板，2局無失分拿下中繼成功。圖／悍創運動經紀提供
日本職棒火腿鬥士隊台灣投手孫易磊初登板，2局無失分拿下中繼成功。圖／悍創運動經紀提供

第9局投完下場後，新庄剛志走上前找孫易磊談話，劉俊緯當時跟林辰勳開玩笑說「可能是叫他再投一局喔」，沒想到預言成真，劉俊緯自己也有些意外，「一般來說開箱投手，應該只會一局吧。」

而孫易磊最終連投2局無失分退場，獲得新庄「膽識很好」的讚揚，劉俊緯也認為，孫易磊小時候是投手，高中雖然兩邊跑，但冷靜一直是他的特色，「就算投到2壞球、3壞球，也都一直很穩定。」

劉俊緯平時想到就會跟孫易磊聯繫，聊的話題多半也與棒球無關，昨天賽後就留些空間，沒有特別傳訊恭喜，劉俊緯說：「應該很多人給他祝福了吧。」

棒球 日職 孫易磊

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