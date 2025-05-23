中職／走過關節唇損傷重返一軍 王尉永哽咽感謝老婆一句話讓他轉念

富邦悍將隊投手王尉永克服肩膀關節唇二級撕裂，今天回歸一軍戰場，復健過程中曾沮喪、消極到不想打球，最大的力量來源是他的太太，老婆告訴他：「你就練吧！沒有（不能繼續打球）就算了」，讓他重新梳理心態。

王尉永度過開高走低的2024年，其實一直受到傷勢之苦，在不舒服浮現之初仍繼續出賽，但隨之而來卻是狀況急速下滑，8月以後的日子幾乎都在與傷對抗。

王尉永透露，一開始以為只是普通的肩膀痛，覺得休息一下就會好，季中去檢查回報是陳舊性損傷，休了一段時間再丟，還是反覆的疼痛，因此想說再檢查看看，他大概已經心裡有譜是結構性損傷，後來在一天內連看兩家醫院，診斷結果是關節唇二級撕裂，高醫建議動刀，高雄長庚則是建議不需開刀，「當下聽到當然會錯愕，擔心會回不來。」

肩膀傷勢對投手影響極大，他也說：「這個傷對投手是絕症嗎？但我可能比較幸運一點，每個人體質不一樣，我還回得來。」他在今年二月恢復練投，也一度遇到撞牆期，打了兩次PRP高濃度自體血小板血漿注射治療，第二針後狀況才逐漸好轉。

回想今年第一次投實戰投打時，投出145公里，把他自己嚇了一跳，「我問我的肩膀，真的好起來了嗎？隔天換來整隻手都很痠。」他笑說：「其實我是很興奮，比起痛，我寧可痠痛。」

如今說來淡然，但在聊到這段心路歷程時，還是在聊到太太時忍不住哽咽，王尉永努力緩和情緒後說出對太太的感謝，「有段時間滿沮喪，不想打球了，我老婆跟我說的，很簡單也很平凡，他說你就練吧！沒有就算了，我也是聽了後轉念，不用想那麼多，才開始心態轉正。」如今回歸一軍前線，肩膀的狀況當然已與以往不同，他也說：「「要小心，畢竟結構已經不一樣，有受損，要強化周圍的肌肉去保護它。」