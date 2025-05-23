中職／鑀龍應該不等了 葉君璋談洋投補充計畫

味全龍隊洋投更換計劃可能要啟動了，總教練葉君璋坦言難以等待鑀龍歸隊，在找到新洋投前，以荷雷拉先接替牛棚位置的機率最高。

鑀龍因為被強襲球打到，導致左手小指骨裂，估計歸隊至少需3個月，葉君璋今天表示：「還沒最後確定，但應該不會等了，回來要到8月，這2個月變數太大。」

龍隊目前仍在與統一獅隊爭奪上半季第一，這段期間失去一名洋投戰力無法補的傷害太大，不得不做出決定，加上林凱威目前歸隊時間也不確定，葉君璋坦言，目前牛棚戰力滿辛苦的，也期待本土投手再進化。

若要將鑀龍註銷，目前在二軍的荷雷拉是遞補人選，葉君璋表示，無論荷雷拉或新洋投，定位都會跟鑀龍相同，先補強牛棚，「現在要找洋投不難，是好的不好找，就算資歷顯赫，來到台灣又是另一件事，變數很多。」

龍隊目前先發輪值反而爆滿，明天將交給徐若熙先發，他因為前一場預訂出賽遇到下雨跳過，上次先發已是5月10日，葉君璋認為對調整的影響不大，去年也會有這樣的調度，而周日預訂王維中先發，本周變成伍鐸跳過輪值。