快訊

曾是日本旅遊代名詞！天喜旅行社總裁卻從身價40億一夕負債14億

八方雲集旗下品牌急收攤！全台年初20多家 今僅剩個位數

發現消失30年巨鼠！「比貓還大隻」本尊首度曝光 罕見身分科學家嗨翻

黑豹旗／從遲到失格到全國季軍 中二中棒球隊締佳績

中央社／ 台中23日電

台中二中去年參加黑豹旗棒球賽，因遲到遭裁定輸球，網路輿論滿天飛，球員與教練選擇加強鍛鍊，今年全國高中軟式棒球聯賽起初不被看好，一路拚進決賽，奪下第3名創校史佳績。

台中二中去年10月參加黑豹旗高中棒球大賽，睽違6年再次闖入64強，師生們滿懷信心，卻因遲到被裁定輸球，教練盼爭取比賽機會卻失言，引發爭議；棒球隊士氣大挫，球員與教練陷入低潮。

鄭肇豪一度辭去教練一職以示負責，校內師生不斷挽留，球員們寫鼓勵小卡片，期盼「教練盡快振作」、「全國賽缺一不可」、「我們是你的後盾」，這些卡片感動了鄭肇豪。

鄭肇豪說，有一次在早餐店，旁人看到球員們身穿中二中的衣服，竊竊私語討論。他發現，輿論讓學生連穿上二中衣服都可能備受壓力，他應該勇敢面對。隊長蔡其育則表示，「我們必須支持教練」。

重振球隊士氣後，中二中開始備戰今年5月的高中軟式棒球聯賽，新增鄭宇志教練生力軍後，展開魔鬼訓練。

鄭肇豪表示，除平日早晚練習，假日也不放過，加強基礎功，更提高訓練量，提前3個月進行移地訓練。球員們也透過重訓、練習打擊、補充營養品，增強實力。

校長歐靜瑜說，預賽抽籤時，竟抽中和去年全國第2名同組，感受到許多學校的不看好。學生也驚呼，賽程好硬。鄭肇豪則說，棒球是圓的，希望學生們能有甲子園精神，承擔失敗就能成功。

中二中棒球隊一路拚搏搶進四強賽，和國立成功大學附屬台南工業高級中等學校爭奪第3名。比賽進入延長賽，成大南工先馳得點，中二中落後1分，王金甲上場打擊，精準選球擊出右外野安打，二、三壘跑者衝回本壘，隊友們跑出休息區，比數3比2，台中二中贏得比賽，也洗去先前的陰霾。

台中二中奪下全國第3名，校史最佳成績，蔡旻浩獲頒最佳投手獎，他說，每當想起黑豹旗遭判輸球那天，內心就覺得很可惜，贏得比賽很值得。王金甲也奪下打擊獎第二名，他說，很開心關鍵時刻能發揮加倍訓練的成果。

中二中棒球隊員練球之餘，也不忘兼顧課業，高三生保賢哲校排成績2%，以繁星錄取中山大學資工學系；高三生李裴峻透過運動績優生甄選，錄取成功大學物理系。

蔡其育更自己撰寫計畫書，申請參加教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫-海外翱翔組」，今年8月赴美國洛杉磯見習大聯盟訓練、觀摩賽事，他期待有機會能見到心中偶像大谷翔平。

教練 成功大學

延伸閱讀

嘉義市KANO棒球原鄉選手人才流失外地斷層 民代要求建立社區棒球制度

中職／曾締造最高齡初登板 蔡旭峰74歲照樣開出好球

全國成棒／南市城市棒球隊奪亞軍 創隊史最佳成績

中山工商2連霸 今年再奪全國高中棒球聯賽軟式組冠軍

相關新聞

中職／張奕3局前後落差大降二軍 鋒總點出待調整課題

富邦悍將隊張奕擔任先發投來跌跌撞撞，總教練陳金鋒賽前受訪時指出，他在前3局和第4局以後的表現有落差，是否調離先發輪值，目...

中職／孫易磊高中就很有魅力 桃猿教頭看新庄超勇調度：信任選手

「台灣至寶」孫易磊昨天演出日職一軍初登板，在3：3平手之際後援2局無失分，讓火腿隊監督新庄剛志看了眉開眼笑，樂天桃猿隊教...

中職／鑀龍應該不等了 葉君璋談洋投補充計畫

味全龍隊洋投更換計劃可能要啟動了，總教練葉君璋坦言難以等待鑀龍歸隊，在找到新洋投前，以荷雷拉先接替牛棚位置的機率最高。

日職／古林睿煬再次「抹消」輪休 推斷6/4後返一軍

日本職棒火腿隊「台灣金孫」古林睿煬昨天對軟銀隊投出6局失3分（2分責失）的優質先發，今天依舊按照球隊「先發風火輪」模式抹...

中職／「威魔」之後3號洋投扛不住 霸鉧德下二軍有收到課題

樂天桃猿隊近期吞下3連敗，全數都是先發投手短局數退場為戰局提早挖坑，洋投霸鉧德下二軍前有收到來自教練團給的課題，總教練古...

中職／悍將夜市主題日 15家道地美食搬進新莊棒球場

富邦悍將隊於6月7、8日兩天在新莊棒球場熱鬧舉辦主題日「迺夜市・呷好味」，將台灣最道地的夜市文化完整搬進球場，15家道地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。