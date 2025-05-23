中職／孫易磊高中就很有魅力 桃猿教頭看新庄超勇調度：信任選手

「台灣至寶」孫易磊昨天演出日職一軍初登板，在3：3平手之際後援2局無失分，讓火腿隊監督新庄剛志看了眉開眼笑，樂天桃猿隊教頭古久保健二看新庄的調度也直言厲害，「真的很信任隊上的每個選手。」

昨天火腿打到延長賽以3：4輸給軟銀隊，「台灣至寶3.0」古林睿煬先發6局失3分（責失2分）繳出優質先發，「台灣至寶2.0」孫易磊則如新庄剛志賽前預告一樣，在9局登板，毫無顧忌場上是3：3平手局面，孫易磊也以強心臟中繼2局無失分，新庄雖戴著口罩，但眼裡的笑意藏不住。

古久保今天賽前被問到是否有看孫易磊的表現，他表示，只看到帳面成績，「真的表現很好！」

談到對這位選手的印象，古久保表示，「他的直球很有威力，U18開始就感覺他有這樣的魅力，高中時期就有超過150公里的速球，在日本一年半，感覺基礎已經做得很好，很期待他往後的表現。」媒體好奇為何他的分析為何能信手拈來，古久保表示，是因先前因為選秀前的球探報告，有注意這名選手。