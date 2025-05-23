中職／「威魔」之後3號洋投扛不住 霸鉧德下二軍有收到課題

樂天桃猿隊近期吞下3連敗，全數都是先發投手短局數退場為戰局提早挖坑，洋投霸鉧德下二軍前有收到來自教練團給的課題，總教練古久保健二表示，盼下次他回到一軍先發時，已經改善這些問題。

霸鉧德前役面對中信兄弟隊先發3局失6分承擔敗投，本季5場先發都投不滿6局，昨天已被降下二軍；即將補上空缺的波賽樂，狀況也沒有比較理想，目前在一軍出賽3場，防禦率高達8.53，在威能帝、魔神樂兩大支柱之後，猿隊還沒看到穩定的3號洋投。

古久保表示，霸鉧德降下二軍是本來就擬定好的輪值，只是剛好在前一場狀況比較不好，「昨天有跟他坐下來慢慢聊，講需要改善的地方，到下次登板前就是要調整好這些東西。」

曾仁和今天已出現在桃園棒球場隨隊，有機會在下周回歸一軍先發，古久保不提前揭示歸期，「這個請你們自己想像。」