中職／張奕3局前後落差大降二軍 鋒總點出待調整課題

富邦悍將隊張奕擔任先發投來跌跌撞撞，總教練陳金鋒賽前受訪時指出，他在前3局和第4局以後的表現有落差，是否調離先發輪值，目前還沒有答案，將看其他準備的先發投手調整進度。聯訪結束後，張奕已在選手名單中被降下二軍。

張奕去年加入悍將先從牛棚出發，本季搶進先發輪值，但出賽7場只有1場優質內容，取得1勝6敗、防禦率7.60，昨天面對中信兄弟隊4.2局失6分皆為責失分，是他單場責失最慘烈的一役。

陳金鋒坦言，張奕近期的表現確實有越來越不穩的跡象，前3局投起來還好，「後面4、5局狀況比較多，後面局數對手對他的攻擊能力算滿強。」他提到，投手教練有指出，張奕投到4、5局後的球速有落差，加上中職球隊較少，對戰次數一多，「對手視覺、跟球會習慣，可能要再去做修正投球位置或某些東西。」

進一步被問到張奕是否會續留輪值，陳金鋒表示：「有在討論，還沒決定。」他表示，要看其他先發投手準備狀況。

悍將隨後選手異動，張奕已被降下二軍、王尉永升上一軍。