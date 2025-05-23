聽新聞
0:00 / 0:00
中職／張奕3局前後落差大降二軍 鋒總點出待調整課題
富邦悍將隊張奕擔任先發投來跌跌撞撞，總教練陳金鋒賽前受訪時指出，他在前3局和第4局以後的表現有落差，是否調離先發輪值，目前還沒有答案，將看其他準備的先發投手調整進度。聯訪結束後，張奕已在選手名單中被降下二軍。
張奕去年加入悍將先從牛棚出發，本季搶進先發輪值，但出賽7場只有1場優質內容，取得1勝6敗、防禦率7.60，昨天面對中信兄弟隊4.2局失6分皆為責失分，是他單場責失最慘烈的一役。
陳金鋒坦言，張奕近期的表現確實有越來越不穩的跡象，前3局投起來還好，「後面4、5局狀況比較多，後面局數對手對他的攻擊能力算滿強。」他提到，投手教練有指出，張奕投到4、5局後的球速有落差，加上中職球隊較少，對戰次數一多，「對手視覺、跟球會習慣，可能要再去做修正投球位置或某些東西。」
進一步被問到張奕是否會續留輪值，陳金鋒表示：「有在討論，還沒決定。」他表示，要看其他先發投手準備狀況。
悍將隨後選手異動，張奕已被降下二軍、王尉永升上一軍。
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言