聽新聞
0:00 / 0:00
日職／古林睿煬再次「抹消」輪休 推斷6/4後返一軍
日本職棒火腿隊「台灣金孫」古林睿煬昨天對軟銀隊投出6局失3分（2分責失）的優質先發，今天依舊按照球隊「先發風火輪」模式抹消登錄，下一次一軍登板可能要6月4日以後，屆時已進入交流賽階段。
古林睿煬對樂天金鷲隊投出9局完投完封勝，就曾因火腿先發輪值爆滿，賽後抹消登錄，經過10天在昨天重返一軍，投6局剛好用100球，被敲6支安打包含1轟，另有9次三振、2次四壞保送。
火腿今天在球員異動中將古林睿煬抹消，升上另名先發投手金村尚真，這是在先發輪值爆滿情況下不得不的調度，火腿目前僅王牌伊藤大海固定在一軍先發。
日職球員抹消登錄後要10天才能重返一軍，照推算古林睿煬要到6月2日才能回歸，當天火腿無賽事，3日開始在主場面對阪神隊的三連戰，3日周二是伊藤大海固定先發的日子，因此古林最快要4日後才能再次投球。
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言