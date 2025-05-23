日職／古林睿煬再次「抹消」輪休 推斷6/4後返一軍

日本職棒火腿隊「台灣金孫」古林睿煬昨天對軟銀隊投出6局失3分（2分責失）的優質先發，今天依舊按照球隊「先發風火輪」模式抹消登錄，下一次一軍登板可能要6月4日以後，屆時已進入交流賽階段。

古林睿煬對樂天金鷲隊投出9局完投完封勝，就曾因火腿先發輪值爆滿，賽後抹消登錄，經過10天在昨天重返一軍，投6局剛好用100球，被敲6支安打包含1轟，另有9次三振、2次四壞保送。

火腿今天在球員異動中將古林睿煬抹消，升上另名先發投手金村尚真，這是在先發輪值爆滿情況下不得不的調度，火腿目前僅王牌伊藤大海固定在一軍先發。

日職球員抹消登錄後要10天才能重返一軍，照推算古林睿煬要到6月2日才能回歸，當天火腿無賽事，3日開始在主場面對阪神隊的三連戰，3日周二是伊藤大海固定先發的日子，因此古林最快要4日後才能再次投球。