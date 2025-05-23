中職／悍將夜市主題日 15家道地美食搬進新莊棒球場

富邦悍將隊於6月7、8日兩天在新莊棒球場熱鬧舉辦主題日「迺夜市・呷好味」，將台灣最道地的夜市文化完整搬進球場，15家道地的夜市美食進駐新莊城堡，打造結合棒球、吃喝與互動的夜市派對。

新莊棒球場打造最大的「悍將夜市」，經典夜市美食讓你一攤接一攤吃不停，包括一口酥臭豆腐、香酥杏鮑菇、一口煎餃、古早味紅茶冰、大腸包小腸、現煎鳥蛋、甘草芭樂、雪花冰、油飯涼麵、糖葫蘆、大熱狗、地瓜球、香酥大雞排鹽酥雞、轟炸大魷魚花枝丸、刈包等夜市經典小吃，只在主題日兩天限定登場。

「迺夜市・呷好味」兩天活動還集結多家品牌聯手出擊，進場於進場贈品攤位帳篷出示闖關卡，即送罐裝金牌台灣啤酒（限18歲以上民眾兌換）、GATSBY潔面濕紙巾，以及「港快悍你飛」聯名行李吊牌，贈品數量有限，送完為止。台灣啤酒與香港快運HK Express也在現場舉辦限定活動，只要到品牌攤位完成指定任務，就有機會把限量品牌好禮帶走，還有機會抽到「台北/台中/高雄/花蓮 - 香港」 來回機票。

到夜市除了吃美食，當然少不了好玩的遊戲攤位，如打彈珠、賓果連線等經典夜市遊戲等著球迷來挑戰，只要完成遊戲體驗就有機會獲得黑松沙士清新紅柚風味乙瓶、悍衛本壘造型吊飾與球員版棒球帽等好禮，每天數量有限，送完為止。