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日職／學長古林睿煬給建議 孫易磊初登板比預期不緊張

中央社／ 台北23日電
日本職棒火腿鬥士隊台灣投手孫易磊初登板，2局無失分拿下中繼成功。圖／悍創運動經紀提供
日本職棒火腿鬥士隊台灣投手孫易磊初登板，2局無失分拿下中繼成功。圖／悍創運動經紀提供

日職北海道日本火腿鬥士隊「台灣至寶」孫易磊昨天轉為支配下選手就迎來生涯初登板，在平手局面中繼2局無失分。孫易磊說，比預期中還不緊張，學長古林睿煬也有給建議。

火腿隊昨天在主場與軟銀鷹隊交手的賽事，「台灣右投雙子星」連線，古林睿煬先發用100球主投6局，飆出9次三振，失3分（2責失）；孫易磊在9局上迎來一軍生涯初登板，總計投2局被擊出1支安打、沒有失分，最快球速飆出152公里，奪下生涯首次中繼成功。

根據日本媒體「日刊體育」報導，孫易磊對於初登板表示，「我覺得比預期中還不緊張，算是能冷靜地投球。」孫易磊投完9局上回到休息室後，同樣來自台灣的古林睿煬也給予下一局的建議，孫易磊說「我想讓對手揮棒的球，他們都照著我想要的方式揮了。」

報導中提到，孫易磊雖然旅日才第2年，但已經能用日文與隊友順暢溝通，孫易磊也提到很喜歡動漫「第一神拳」，他說「我喜歡主角在困境中仍能咬牙撐下去的精神。」孫易磊昨天初登板好表現、以及興奮怒吼的畫面，也登上「日刊體育」的封面與內頁。

另外，日媒「體育報知」報導提及，古林睿煬對於昨天的先發登板表示，「這場比賽沒辦法主導好球率，出現了四壞球，這點讓我很懊悔，而且三振集中在前半段，若能延續到後面幾局，整體投球會更理想。」

日本火腿鬥士 孫易磊 古林睿煬

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