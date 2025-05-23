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日職／初登板自評65分 孫易磊解答「台灣雙寶」同框聊什麼

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本職棒火腿鬥士隊台灣投手孫易磊初登板，2局無失分拿下中繼成功。圖／悍創運動經紀提供
日本職棒火腿鬥士隊台灣投手孫易磊初登板，2局無失分拿下中繼成功。圖／悍創運動經紀提供

日本職棒火腿鬥士隊台灣投手孫易磊昨天轉為支配下就在一軍實戰，初登板留下2局無失分、中繼成功的成績單，他與古林睿煬不僅在場上連線，場下也被拍到互相聊天的可愛畫面，孫易磊感謝古林的關鍵提點。

昨天火腿隊雖然在延長賽11局以4：3敗給軟銀隊，不過兩位台灣投手首度連線都有好表現，古林睿煬先發6局失3分（2責失）無關勝敗，孫易磊第9局登板後連投2局。

孫易磊9局上投完後，在休息區與古林睿煬有說有笑，這個「台灣雙至寶」同框的畫面被球迷廣為流傳，也讓人好奇兩人在聊什麼？

孫易磊賽後接受日媒訪問時也透露，兩人在休息區都有互相激勵，而自己在續投之前，古林也提供了一些對策，「就是他投球之後的感受，跟我自己的感受結合起來。」

這次初登板表現獲得監督新庄剛志的好評，不過孫易磊自評滿分100分的話只有65、70分，原因是9局上2出局後面對第3名打者連投3顆壞球，「這不是我平常的節奏，可以再修正，而那支內野安打自己也可以處理得更迅速。」

孫易磊在10局上續投後，面對牧原大成敲出的一壘線邊滾地球，自己下丘處理，雖然接到球但轉身後已經來不及傳往一壘。

火腿 孫易磊 古林睿煬

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