日職／選擇「第一神拳」當出場曲 孫易磊有熱血原因

日本職棒火腿鬥士隊台灣投手孫易磊昨天轉為支配下就在一軍實戰，初登板在「第一神拳」主題曲中踏上投手丘，留下2局無失分、中繼成功。

昨天火腿隊雖然在延長賽11局以4：3敗給軟銀隊，不過兩位台灣投手首度連線都有好表現，古林睿煬先發6局失3分（2責失）無關勝敗，孫易磊第9局登板後連投2局，僅被敲1支安打。

孫易磊選擇日本動漫「第一神拳」主題曲作為出場曲，他在接受日本媒體訪問時透露，原因是「「我喜歡主角一步在困境中依然能咬牙撐下去的那種精神」。

而孫易磊在今年參加世界棒球經典賽資格賽時，也曾透露自己會在賽前看「第一神拳」，透過劇情中的熱血橋段，激勵自己面對逆境不要放棄。

熱愛日本動漫的孫易磊也對日文很熟悉，不僅在轉支配下的記者會上以日文自我介紹，來到日本的第二年，已經能以日語與隊友順利溝通。