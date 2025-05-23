日職／選擇「第一神拳」當出場曲 孫易磊有熱血原因
日本職棒火腿鬥士隊台灣投手孫易磊昨天轉為支配下就在一軍實戰，初登板在「第一神拳」主題曲中踏上投手丘，留下2局無失分、中繼成功。
昨天火腿隊雖然在延長賽11局以4：3敗給軟銀隊，不過兩位台灣投手首度連線都有好表現，古林睿煬先發6局失3分（2責失）無關勝敗，孫易磊第9局登板後連投2局，僅被敲1支安打。
孫易磊選擇日本動漫「第一神拳」主題曲作為出場曲，他在接受日本媒體訪問時透露，原因是「「我喜歡主角一步在困境中依然能咬牙撐下去的那種精神」。
而孫易磊在今年參加世界棒球經典賽資格賽時，也曾透露自己會在賽前看「第一神拳」，透過劇情中的熱血橋段，激勵自己面對逆境不要放棄。
熱愛日本動漫的孫易磊也對日文很熟悉，不僅在轉支配下的記者會上以日文自我介紹，來到日本的第二年，已經能以日語與隊友順利溝通。
⚾️ 統一獅的傳奇故事 × 台南棒球場的記憶
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言