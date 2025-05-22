日職／面對續投要求回謝謝！新庄剛志看見孫易磊強心臟

效力日本職棒火腿隊的孫易磊今天在主場迎接生涯初登板，第9局上場後連2局無失分，監督新庄剛志對他的表現大加讚賞，只不過想把勝利球交給孫易磊爸媽的計畫沒能實現。

孫易磊從育成轉為支配下球員，更立刻登錄一軍，並在今天對軟銀隊之戰登板，第9局投出三上三下，第10局則是被敲安打後，在2出局、二壘有人時，解決掉栗原陵矢，現場球迷爆出歡呼聲，來自台灣的爸媽也在看台上為他加油。

孫易磊雖然守住平手局面，但火腿隊在11局上丟掉1分，以4：3落敗，新庄剛志表示：「本來希望我們能在第9、10局拿下一分，然後把勝利球交給易磊的父母和親戚。不過他真的很有膽識。」

孫易磊一軍初登板留下2局被敲1支安打、無失分的表現，拿下生涯首次的中繼成功，新庄對此也表示：「他能用變化球搶好球數，對打者來說是第一次面對這樣的投手，抓節奏很難，但他穩穩地壓制住了對手。」

第一次在一軍後援出賽就要連投兩局，由於孫易磊本來就是先發投手，在二軍常常投到70、80球，新庄剛志判斷：「這完全沒問題。」