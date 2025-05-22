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中職／兄弟重拳擊倒！悍將4度挑戰3連勝落空

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊王威晨敲出2安、4打點。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊王威晨敲出2安、4打點。圖／中信兄弟隊提供

富邦悍將隊本季第4次挑戰3連勝，結果遭到中信兄弟隊重拳擊倒，王威晨2安、4打點及詹子賢2安、3打點，加上德保拉6局失1分好投，由兄弟以9：3拿下2連勝。

悍將前3次取得2連勝後，2次敗給味全龍隊、1次輸給台鋼雄鷹，今天第4次挑戰還是邁不過這一關，上一次取得3連勝已經是2024年9月11日到9月14日的事情。

兄弟今晚在1局下、3局下都靠高飛犧牲打得分，5局下5支安打串連，王威晨二壘打有2分打點，許基宏、詹子賢安打各貢獻1分打點，7局下又用連續4支安打串出3分，王威晨1打點、詹子賢2打點。

兄弟先發投手德保拉被敲7支安打，但6局6次三振，僅失1分非責失，6局上被王正棠敲安後，又因戴培峰敲出滾地球造成的失誤形成一、二壘有人，2出局後被范國宸敲安而掉分。

悍將第2分是申皓瑋在8局上棒打楊志龍的陽春砲，也是個人本季首轟；9局上2出局後，申皓瑋的安打製造一、三壘有人，戴培峰再敲出滾地球製造失誤，讓悍將取得第3分，但攻勢也到此為止。

悍將先發投手張奕投4.2局就用了96球而退場，被敲7支安打丟掉6分，防禦率上升到7.60，吞下本季第6敗（1勝），位居聯盟「敗投王」，第二多是同隊洋投力亞士的4敗。

中信兄弟隊先發投手德保拉。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手德保拉。圖／中信兄弟隊提供

詹子賢 王威晨

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