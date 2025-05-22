日職／台灣連線！古林6局失3分+孫易磊2局無失分 火腿延長賽吞敗

日本職棒火腿隊首次的「台灣連線」，古林睿煬先發6局失3分（2責失）、孫易磊後援2局無失分，然而3：3的平手局面在11局上被軟銀隊柳町達一發陽春砲破功，火腿隊就以3：4吞敗，在與軟銀隊的三場系列賽中以1勝2敗居下風。

古林睿煬在抹消登錄期滿後回歸一軍，今天1局上面對首名打者野村勇投出的第一球，147公里速球被轟出陽春砲，接著又被周東佑京敲出安打，後續盜壘加上捕手進藤勇也暴傳進佔三壘，古林雖然K掉栗原陵矢，仍被中村晃敲出滾地球而掉分，隨後三振掉柳町達結束這局。

古林在2局上投出連3K後回穩，然而5局上卻單局被敲3支安打，其中2支都在2出局後，包含周東佑京帶有打點的一壘安打。

洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）成為今天火腿隊攻勢發動機，先在2局下敲出陽春砲追回1分，4局下郡司裕也觸身球上壘後，雷耶斯敲出二壘打，後續水野達稀的高飛犧牲打有1分打點，6局上則是雷耶斯在1出局一、二壘有人時敲安製造滿壘，2出局後淺間大基選到保送擠回追平分。

古林睿煬投完6局剛好用100球，總共被敲6支安打包含1轟，另有2次四壞保送，不過也投出高達9次三振，是旅日以來次高，僅次於前一次對軟銀的單場10K，丟掉3分有2分自責分，賽後防禦率2.93。

古林退場後，柳川大晟0.2局、宮西尚生0.1局、河野龍生1局，合力守住平手，9局上首度升上一軍的孫易磊按照計劃登板。

孫易磊第一球就投出150公里，面對首名打者緒方理貢4顆球全部塞進好球帶，成功製造滾地球出局，接著只用三球就讓山川穗高敲出飛球出局，面對渡邊陸雖然3壞球走在前面，但第5球製造飛球出局。

第9局投完火腿隊仍沒得分，孫易磊第10局繼續站上投手丘，雖然被牧原大成敲出內野安打，但在野村勇犧牲觸擊後，連續解決周東佑京、栗原陵矢，守住二壘有人危機。

孫易磊日職一軍生涯的初登板，以23球連投2局，僅被敲1支內野安打，最快球速來到152公里，維繫住平手局面，第10局投完後，回到休息區時隊友們紛紛上前與他擊掌慶賀。

孫易磊退場後，11局上接手的池田隆英被柳町達敲出陽春砲，11局下火腿隊在保送、犧牲打攻佔二壘，雷耶斯敲出深遠飛球出局有推進，但下一棒水野達稀仍遭到三振，終結攻勢。 孫易磊。圖／悍創運動經紀提供

孫易磊。圖／悍創運動經紀提供