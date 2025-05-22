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日職／初登板！孫易磊後援2局無失分 新庄剛志露燦笑
古林睿煬雖然沒有按照監督新庄剛志的劇本投滿8局，不過今天剛升上一軍的孫易磊在9局上登板，第一球就投到150公里展示火球，更是在平手局面下連投2局、被敲1安無失分，讓監督新庄剛志露出大大笑容。
新庄剛志期待今天先發的古林能投到8局，由孫易磊接力第9局，而古林睿煬6局投滿100球退場，被敲6支安打包含1轟，丟掉3分（2分責失），之後由柳川大晟0.2局、宮西尚生0.1局、河野龍生1局，合力守住3：3的平手局面。
8局上鏡頭就拍到孫易磊已經在牛棚熱身，9局上他也照賽前安排登板，今天到北海道見證孫易磊簽下支配下合約的父母也在看台上，揮舞著孫易磊的毛巾為他加油。
孫易磊展現大將之風，面對首名打者緒方理貢4顆球全部塞進好球帶，成功製造滾地球出局，接著只用三球就讓山川穗高敲出飛球出局，面對渡邊陸雖然3壞球走在前面，但第5球製造飛球出局。
雙方平手進入延長賽，火腿隊牛棚沒有人在熱身，孫易磊繼續上場，被牧原大成敲出內野安打後，野村勇犧牲觸擊推進上二壘，接著讓周東佑京敲出右外野飛球出局，再讓栗原陵矢敲出滾地球出局。
孫易磊日職一軍生涯的初登板，以23球連投2局，僅被敲1支內野安打，最快球速來到152公里，維繫住平手局面，第10局投完後，回到休息區時隊友們紛紛上前與他擊掌慶賀。
火腿隊今天將20歲的孫易磊從育成轉為支配下球員，並抵達北海道與一軍會合，在目前先發投手爆滿情況下，定位先從中繼出發，今天雖然在一軍跨局投球，但對在二軍先發為主的他來說不是難事。
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