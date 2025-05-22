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日職／古林睿煬6局2責失好投 99號洋砲3安相挺逃敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
古林睿煬。截圖自畫面
古林睿煬。截圖自畫面

日本職棒火腿隊「台灣金孫」古林睿煬休息10天後今天重返一軍，面對老對手軟銀隊，雖然首局挨轟，但回穩後投出6局失3分的優質先發，身穿99號球衣的雷耶斯（Franmil Reyes）開轟、3安相挺，退場時球隊追成3：3平手，無關勝敗。

古林睿煬前一場對樂天金鷲隊投出9局完投完封勝，然因火腿隊先發輪值爆滿，賽後抹消登錄，經過10天在今天重返一軍，面對曾投出7局失2分、拿下生涯首勝的軟銀隊。

而古林今天1局上面對首名打者野村勇投出的第一球，147公里速球被轟出全壘打牆，立刻陷入落後；接著又被周東佑京敲出安打，接著周東佑京盜二壘加上捕手進藤勇也暴傳進佔三壘，古林雖然三振掉栗原陵矢，但仍被中村晃敲出滾地球而掉分，隨後三振掉柳町達結束這局。

第1局丟掉2分僅1分責失，古林在2局上投出連3K，第3局也是三上三下，4局上則僅有一次四壞保送，然而5局上在隊友追平比數後，古林卻是單局被敲3支安打，其中2支都在2出局後，包含周東佑京帶有打點的一壘安打。

第7局由柳川大晟接手，古林睿煬投完6局剛好用100球，總共被敲6支安打包含1轟，另有2次四壞保送，不過也投出高達9次三振，是旅日以來次高，僅次於前一次對軟銀的單場10K，丟掉3分有2分自責分，賽後防禦率2.93。

火腿隊打線先在2局下雷耶斯（Franmil Reyes）的陽春砲追回1分，4局下郡司裕也觸身球上壘後，雷耶斯又敲出二壘打，水野達稀的高飛犧牲打有1分打點。

6局下雷耶斯更是在1出局一、二壘有人時敲出一壘安打，製造滿壘，2出局後淺間大基選到保送擠回追平分，五十幡亮汰面對藤井皓哉的速球連發，纏鬥了14球後，被一顆指叉球吊到，揮棒落空三振，雙方3：3戰平。

古林睿煬

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