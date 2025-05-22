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日職／新庄剛志夢幻劇本難產 古林睿煬首球挨轟、1局投23球

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日職／新庄剛志夢幻劇本難產 古林睿煬首球挨轟、1局投23球

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
古林睿煬。火腿隊IG(資料照)
古林睿煬。火腿隊IG(資料照)

日本職棒火腿隊監督新庄剛志心中的夢幻劇本：古林睿煬先發8局、孫易磊第9局關門，今天開賽就遇到強力挑戰，古林睿煬1局上被野村勇敲出陽春砲，第1局就用了23球、丟掉2分（1分責失）。

火腿隊今天將小將孫易磊從育成轉為支配下球員，並抵達北海道與一軍會合，在目前先發投手爆滿情況下，定位先將從中繼出發，新庄剛志期待古林今天能投到8局，由孫易磊接力形成「台灣連線」，唯一例外是「古林投出無安打比賽，那就讓孫明天上場。」

只不過無安打比賽的機會很快幻滅，前一場對樂天金鷲隊投出完封勝的古林睿煬，在抹消登錄休息10天後，今天重返一軍，1局上面對首名打者野村勇投出的第一球，147公里速球被轟出全壘打牆。

而接著古林又被周東佑京敲出安打，接著周東佑京盜往二壘，而捕手進藤勇也暴傳更讓周東佑京一口氣站上三壘，古林雖然三振掉栗原陵矢，但仍被中村晃敲出滾地球而掉分，隨後三振掉柳町達結束這局。

古林睿煬今年首度對上軟銀時也是在首局掉2分，但最終繳出7局好投，拿下生涯首勝，當時搭配的捕手田宮裕涼因打擊不振下放二軍調整。

孫易磊 古林睿煬

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