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日職／升格一軍超保密 孫易磊感謝過去不斷努力的自己
效力日本職棒火腿隊的台灣小將孫易磊今天轉為支配下球員，有望立刻在一軍「開箱」由於球團要求保密，孫易磊透露自己是有點「偷偷摸摸」離開二軍基地，也感謝過去的自己能在枯燥訓練中堅持住，終於等到升格機會。
孫易磊透露，自己是在前天收到要升上一軍的消息，當時自己正在重訓，是翻譯先收到訊息，在訓練中間休息時表情緊張的叫孫易磊過去，孫易磊說：「看到他一臉緊張，我就大概知道會是什麼事情。」結果翻譯跟他說：「東西收一收，要去北海道了。」
這次升格計畫，火腿球團異常保密，監督新庄剛志特別叮嚀不可外洩，就連農場管理也說可以不用打招呼直接離開，孫易磊表示，所以當自己已經到北海道了，農場的其他球員還不知道這件事，「自己很興奮，但又不能跟別人講。」
從196號球衣轉穿96號球衣，孫易磊解釋，96號是自己高二時參加U18世界盃選擇的背號，當時心想如果能一直穿同一個號碼會很酷，選擇號碼只是因為看起來舒服，「沒有特別故事」。
在職業生涯的第2年5月就獲得支配下合約，孫易磊表示，如果是去年的狀態會覺得有點早，但今年初開始就感覺「可能會有機會」，也想要感謝火腿球團，「謝謝他們有看到我在職業以前的表現，去選擇我」。
在今天轉為支配下球員，在進入職棒踏出一個重要的里程碑，孫易磊也想告訴一路以來努力到現在的自己，「每一天都可以一點點進步，謝謝自己在累的時候也能堅持住，在枯燥乏味的日子裡找到突破點、鼓勵自己的事情，讓自己堅持下去。」
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