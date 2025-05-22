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日職／想培育孫易磊成15勝投手 新庄剛志談二刀流：可能喔

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
孫易磊。報系資料照
孫易磊。報系資料照

日本職棒火腿隊今天將台灣小將孫易磊從育成轉為支配下球員，監督新庄剛志也透露對於孫易磊的養成計畫，先從中繼出發，未來成為能夠取得15勝的先發投手，甚至不排除投打二刀流。

孫易磊本季在二軍出賽7場（5場先發），戰績2勝0敗，防禦率1.35，在今天獲得升格，而且有機會馬上就登板，新庄剛志的想法是，如果今天古林睿煬投到第8局，第9局就交給孫易磊，「除非古林投出無安打比賽」。

孫易磊對於監督的破天荒計畫笑答：「我覺得古林睿煬應該會投出無安打比賽，讓我不用上場。」

新庄剛志也坦言，目前一軍的先發投手人選很多，因此打算讓孫易磊先在中繼培養經驗，未來回到先發後能夠成為頂尖的投手，「希望他能成為15勝的投手，跟古林（睿煬）一起競爭最多勝。」

孫易磊少棒、青少棒時期投打兼優，升上穀保家商後第一年以打擊為主，曾拿下玉山盃青棒賽最佳一壘手、立德盃全壘打獎， 到高二才開始將重心放在投球。

被問到孫易磊挑戰投打二刀流的可能性，新庄剛志說：「或許有可能喔，因為我們球隊就是這樣的風格。」不過新庄也補充，自己還沒看過孫易磊打擊，「如果比山崎福也還強的話，我會很期待。」火腿隊投手山崎福也日前在打擊練習敲出13發全壘打。

古林睿煬前一場先發曾投出完投完封勝，今天又回歸一軍出賽，在這個時刻將孫易磊轉為支配下，炒熱了台灣話題，新庄剛志也笑說：「我覺得…將來火腿隊可能會變成一支台灣球隊。」

新庄剛志 孫易磊 古林睿煬

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