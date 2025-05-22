日職／以為會被本部長打槍 新庄監督透露孫易磊轉支配下內幕

日本職棒火腿隊今天將台灣小將孫易磊從育成球員轉為支配下球員，代表能夠在一軍出賽，監督新庄剛志很早就在腦中構築藍圖，直到孫易磊在14日對巨人隊二軍繳出好投後做出決定，在擔心被球團打槍下提出請求，結果立刻取得同意。

孫易磊是在昨天離開二軍基地、前往北海道與一軍會合，在今天主場召開的記者會中也透露自己是在前天收到消息，而父母今天能夠在場見證這個時刻，孫易磊笑說：「他們好像比我更早知道，他們來北海道也是我到這邊才知道。」

新庄剛志透露，自己一直在期待孫易磊在二軍的表現，而14日看到他投出5.2局無失分的表現，隔天就跟翻譯說「有個禮物要給他，請他等一下。」

隨後新庄剛志找上火腿球團的本部長吉村浩，提出要讓孫易磊轉支配下的提案，原本還擔心會被拒絕說「太早了」，不料吉村浩回答：「改變球員人生的時機，新庄監督從不會看錯。拜託您了。」