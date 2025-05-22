日職／火腿洋將名額寬裕 孫易磊轉支配下支援牛棚

日本職棒火腿隊今天正式將孫易磊從育成轉為支配下選手，進入一軍競爭行列，火腿洋將登錄名額還很寬裕，雖然孫易磊在二軍先發為主，但一軍定位在牛棚的機會最大。

日職洋將規定一軍僅能登錄4人，不能全投手或全野手，而火腿目前一軍野手只有雷耶斯（Franmil Reyes），投手則是今天將重返一軍的古林睿煬，還有2個名額可以運用。

火腿今年雖然找了包含古林在內的5名洋將，然而洋砲馬丁尼茲（Ariel Martinez）在4月就因受傷休養，先發的維赫森（Drew VerHagen）下二軍調整中，而另一名洋投薩巴拉（Aneurys Zabala）在二軍表現不理想，防禦率高達9.35。

火腿近期先發輪值大爆滿，伊藤大海、加藤貴之、山崎福也、金村尚真、北山亘基加上古林睿煬都表現穩定，孫易磊要卡位不容易，反而是牛棚近期需要補強，甚至傳出火腿打算進行交易的消息，孫易磊有機會補上這塊缺口。