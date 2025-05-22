日職／孫易磊升一軍！ 新庄剛志驚人計畫：古林8局、孫後援

日本職棒火腿隊台灣小將孫易磊今天正式轉為支配下球員，球衣背號從196換成96，球團在在北海道ES CON FIELD為他舉行記者會，監督新庄剛志更笑談，如果今天古林睿煬投到第8局，第9局就交給孫易磊。

「我非常開心。」孫易磊用日文表達此刻的心情，也透露自己是在前天重訓時被告知這個好消息，而家人也特別從台灣趕來。

新庄剛志與孫易磊的家人握手後，也宣告驚人計畫，「今天對軟銀的比賽中，預計由古林睿煬先發投到第8局，最後由孫易磊收尾，把紀念球交給他的家人。不過如果古林投出無安打比賽，那就讓孫明天上場。」

孫易磊本季在二軍的出賽7場（5場先發），戰績2勝0敗，防禦率1.35，不過升上一軍後，可能以牛棚為主，他是火腿本季第2位從育成合約升上正式合約的球員，繼3月簽下正式合約的松岡洸希之後。