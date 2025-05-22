聽新聞
0:00 / 0:00
日職／孫易磊升一軍！ 新庄剛志驚人計畫：古林8局、孫後援
日本職棒火腿隊台灣小將孫易磊今天正式轉為支配下球員，球衣背號從196換成96，球團在在北海道ES CON FIELD為他舉行記者會，監督新庄剛志更笑談，如果今天古林睿煬投到第8局，第9局就交給孫易磊。
「我非常開心。」孫易磊用日文表達此刻的心情，也透露自己是在前天重訓時被告知這個好消息，而家人也特別從台灣趕來。
新庄剛志與孫易磊的家人握手後，也宣告驚人計畫，「今天對軟銀的比賽中，預計由古林睿煬先發投到第8局，最後由孫易磊收尾，把紀念球交給他的家人。不過如果古林投出無安打比賽，那就讓孫明天上場。」
孫易磊本季在二軍的出賽7場（5場先發），戰績2勝0敗，防禦率1.35，不過升上一軍後，可能以牛棚為主，他是火腿本季第2位從育成合約升上正式合約的球員，繼3月簽下正式合約的松岡洸希之後。
⚾️ 統一獅的傳奇故事 × 台南棒球場的記憶
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言