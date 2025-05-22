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日職／孫易磊升一軍！ 新庄剛志驚人計畫：古林8局、孫後援

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本職棒火腿隊台灣小將孫易磊今天正式轉為支配下球員並且升上一軍，新庄監督喊在古林先發這天讓孫易磊上場後援。 截圖自火腿官方X
日本職棒火腿隊台灣小將孫易磊今天正式轉為支配下球員並且升上一軍，新庄監督喊在古林先發這天讓孫易磊上場後援。 截圖自火腿官方X

日本職棒火腿隊台灣小將孫易磊今天正式轉為支配下球員，球衣背號從196換成96，球團在在北海道ES CON FIELD為他舉行記者會，監督新庄剛志更笑談，如果今天古林睿煬投到第8局，第9局就交給孫易磊。

「我非常開心。」孫易磊用日文表達此刻的心情，也透露自己是在前天重訓時被告知這個好消息，而家人也特別從台灣趕來。

新庄剛志與孫易磊的家人握手後，也宣告驚人計畫，「今天對軟銀的比賽中，預計由古林睿煬先發投到第8局，最後由孫易磊收尾，把紀念球交給他的家人。不過如果古林投出無安打比賽，那就讓孫明天上場。」

孫易磊本季在二軍的出賽7場（5場先發），戰績2勝0敗，防禦率1.35，不過升上一軍後，可能以牛棚為主，他是火腿本季第2位從育成合約升上正式合約的球員，繼3月簽下正式合約的松岡洸希之後。

新庄剛志 孫易磊 古林睿煬

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