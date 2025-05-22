日職／孫易磊將轉支配下 攜手古林睿煬組「台灣雙至寶」

好消息，根據日本媒體報導，日本職棒火腿鬥士隊預計近日將孫易磊從育成選手升格為支配下選手，最快今天就有機會宣布，將與古林睿煬組成「台灣雙至寶連線」。

孫易磊在2023年以育成球員的身份加盟火腿隊，雙方簽下4年合約，推定簽約金總和9000萬日幣，背號為「196」，並在2024年首度在二軍出賽，累積15場、2勝2敗、防禦率3.86的成績。

今年孫易磊先在2月代表中華隊參加經典賽資格賽，3月又以火腿隊球員身分與中職進行交流賽，回到母隊後出賽7場拿下2勝，防禦率僅1.35。

根據日本媒體報導，火腿隊將在近日將孫易磊升格為支配下球員，球團對此十分保密，而據了解，孫易磊已經抵達北海道與一軍會合。