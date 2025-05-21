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中職／郭阜林3打點首次當台鋼鷹雄 猿隊苦吞3連敗
台鋼雄鷹隊連兩天對樂天桃猿隊都打回6分，今天以6：4拿下2連勝，郭阜林1個人貢獻2安、3分打點，讓先發5局失4分的石萬金能夠拿下本季第3勝，猿隊則吞下3連敗。
郭阜林今天在2局下的二壘安打送回魔鷹，打回第1分，只不過3局上猿隊陳晨威三壘安打先打回1分，又因二壘手的失誤跑回超前分。
3局下雄鷹掌握機會攻陷大局，紀慶然敲安後靠推進上二壘，王柏融的安打敲回追平分，接著魔鷹二壘安打、張肇元保送形成滿壘，郭阜林再用二壘安打攻下2分超前，隨後霸鉧德暴投送分，王博玄再敲出1分打點安打，單局攻下5分。
兩度在得點圈有人時當英雄，獲選加盟雄鷹後的首座單場MVP，郭阜林表示，自己想得很簡單，就是設定好球、把節奏做好，加入台鋼後渴望得到單場MVP，今天如願以償。
猿隊先發投手霸鉧德僅投3局退場寫下個人生涯最短局數，被敲了7支安打丟掉6分，防禦率上升到4.94，吞下本季首敗。
雄鷹先發投手石萬金3局上掉分後一度回穩，然而6局上續投卻被連敲3支安打加上1次四壞保送，丟掉1分後退場，接手的許育銘被陳佳樂敲出滾地球推進，丟掉1分後止血，石萬金最終就以5局失4分（3分責失）的成績獲得勝投，賽後防禦率3.25。
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