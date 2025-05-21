中職／林子豪逆轉三分彈 獅擒龍保住首位領先差距
中華職棒上半季排名前二的球隊正面交手，統一獅隊今天靠著林子豪的三分逆轉砲，加上蒙德茲6.2局僅失1分的好投，以3：1擊敗味全龍隊，在台南棒球場的兩場系列賽扳回一城，繼續穩居龍頭地位，勝差拉開到2.5場。
獅隊前面被郭天信沒收兩支安打，1局下2出局、一壘有人時，潘傑楷敲出的中外野飛球，郭天信向前撲接後滾了一圈順勢站起身，2局下2出局、三壘有人，陳重羽敲出落點類似的飛球，郭天信衝得更猛，飛撲接殺後多滾了一圈才化解向前的動力。
而郭天信也在6局上又滾了一次，先是自己敲出二壘安打，並靠犧牲推進上三壘，接著朱育賢敲出的內野滾地球，郭天信搶攻在本壘旁翻滾避開捕手的觸殺，跑回全場第1分。
然而獅隊在6局下反擊，1出局後林佳緯、潘傑楷接連安打，林子豪一棒把球轟出右外野全壘打牆，三分砲超前比數，也是他本季第6轟，持續位居獅隊全壘打王、中職全壘打榜第三，林子豪表示，自己上去沒有想太多，喜歡的就攻擊，瞄準內角球用力揮。
獅隊先發投手蒙德茲7局上2出局被蔣少宏敲出二壘安打後退場，髙塩將樹接手化解危機，蒙德茲留下投了6.2局被敲5支安打、僅失1分的優質先發成果，另有7次三振、1次觸身球，沒有四壞。
⚾️ 統一獅的傳奇故事 × 台南棒球場的記憶
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